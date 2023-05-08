  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SAS komandoları yerli silahlarla imha etti... Nefes kesen anlar

Provokasyonların fitili böyle ateşleniyor! Devleti yok sayan İmamoğlu'na tutanak

Bülent Arınç’tan olay Erdoğan sözleri! Böyle duyurdu

Cübbeli Ahmet Hoca o vaade tepki gösterdi! Bu sizi cehenneme götürür

Dünyada bunun benzeri yok! İşte Türk istihbaratının geldiği nokta… Bakan Soylu müthiş uygulamayı gösterdi

ASELSAN üretti! Kardeş ülke hemen alıp kullanmaya başladı

Ne doğal gaz ne petrol! Çin şaşırttı: Rüzgar enerjisine yatırım, 24,9 milyar yuana! Görülmemiş fırsatlar geliştiriyor

İşte asgari ücret zammı için bomba rakam

İslam Memiş'ten yatırımı olanlara seçim uyarısı! "Bunu yapan kaybeder"

Gaz ve petrol keşifleri sonrası Türkiye’ye görülmemiş teklif: Gelin bizim ülkemizde sondaj yapın
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin sözleri! TİP'li Kadıgil'den TRT ekranında LGBT vaadi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin sözleri! TİP'li Kadıgil'den TRT ekranında LGBT vaadi

Yeniakit Publisher
2023-05-08 17:59:00 -
Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin sözleri! TİP'li Kadıgil'den TRT ekranında LGBT vaadi

TRT ekranında seçim konuşması yayınlanan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, tarikat ve cemaatleri kapatma sözünü yineleyip, eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasını vadetti.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil TRT ekranındaki halka sesleniş konuşmasında milli ve manevi değerleri hedef alıp, ahlak ve maneviyat savunucularını hedef aldı.

"Eğitimi de devleti de tarikatlardan temizleyeceğiz. Ülkemizi gençlerin terk etmek için can attığı değil kalıp özgürce yaşayacağı, okul şenliklerinde gençlik festivallerinde gönlünce coşacağı bir yer haline getireceğiz." diyerek "tarikat ve cemaatlerle savaş" vaatlerini dile getiren TİP'li Kadıgil, "Kadın düşmanlığına, kadın cinayetlerine, şiddetin her türlüsüne, kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine karşı savaşacağız." ifadelerini kullandı.

TİP'li Kadıgil, sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne getirerek, "İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri dönecek, dönmemek için kırk takla atacak olanların karşısına duvar olup dikileceğiz." dedi.

Sözlerinin devamında sapkınlığı gündemine alan Kadıgil, "Kadın olmayı, LGBTİ olmayı hakaret sayan ataerkiyi başlarına yıkacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini mutlaka sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Propaganda konuşması boyunca inanların değerlerine düşmanlık eden TİP'li Sera Kadıgil, konuşmasına adeta dalga geçer gibi şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu topraklarda yaşayan insanların arasına nefret tohumları ekilmesine de baskı ve savaş politikalarına da kimden gelirse gelsin şiddet eylemlerine de karşı duracağız. Bizi bölüp yönetmelerine müsaade etmeyecek.

Ezan düşmanı CHP devşirmesi Sera Kadıgil'den "başörtüsü" provokasyonu!
Ezan düşmanı CHP devşirmesi Sera Kadıgil'den "başörtüsü" provokasyonu!

Siyaset

Ezan düşmanı CHP devşirmesi Sera Kadıgil'den "başörtüsü" provokasyonu!

TİP'li Sera Kadıgil: Allah diye yönetilmeyi kabul etmiyoruz
TİP'li Sera Kadıgil: Allah diye yönetilmeyi kabul etmiyoruz

Gündem

TİP'li Sera Kadıgil: Allah diye yönetilmeyi kabul etmiyoruz

Erkan Baş gerçeği ortaya çıkınca Fatih Portakal bir anda mülteci sevici oldu!
Erkan Baş gerçeği ortaya çıkınca Fatih Portakal bir anda mülteci sevici oldu!

Medya

Erkan Baş gerçeği ortaya çıkınca Fatih Portakal bir anda mülteci sevici oldu!

Osmanlı torununu LGBT sapkınlığına hazırlıyorlar!
Osmanlı torununu LGBT sapkınlığına hazırlıyorlar!

Siyaset

Osmanlı torununu LGBT sapkınlığına hazırlıyorlar!

Saadet Partisi'nden LGBT açıklaması! 'Ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum'
Saadet Partisi'nden LGBT açıklaması! 'Ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum'

Siyaset

Saadet Partisi'nden LGBT açıklaması! 'Ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum'

Saadet'in yayın organı TV5'te açıktan LGBT propagandası!
Saadet'in yayın organı TV5'te açıktan LGBT propagandası!

Siyaset

Saadet'in yayın organı TV5'te açıktan LGBT propagandası!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi! ' Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz demişsin...'
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi! ' Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz demişsin...'

Siyaset

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi! ' Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz demişsin...'

TİP'li Erkan Baş Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti!
TİP'li Erkan Baş Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti!

Siyaset

TİP'li Erkan Baş Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti!

Güya LGBT eleştirilerine cevap verdi! İP'li Akşener insanlarla alay ediyor
Güya LGBT eleştirilerine cevap verdi! İP'li Akşener insanlarla alay ediyor

Siyaset

Güya LGBT eleştirilerine cevap verdi! İP'li Akşener insanlarla alay ediyor

Erdoğan yüzlerine vurdu: CHP ve İYİ Parti LGBT'ci!
Erdoğan yüzlerine vurdu: CHP ve İYİ Parti LGBT'ci!

Siyaset

Erdoğan yüzlerine vurdu: CHP ve İYİ Parti LGBT'ci!

Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?
Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?

Siyaset

Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?

Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!
Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!

Siyaset

Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!

Sosyal medyada sizin için seçtiklerimiz! İşte 6'lı masa işte LGBT sevdası...
Sosyal medyada sizin için seçtiklerimiz! İşte 6'lı masa işte LGBT sevdası...

Siyaset

Sosyal medyada sizin için seçtiklerimiz! İşte 6'lı masa işte LGBT sevdası...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23