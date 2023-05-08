Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin sözleri! TİP'li Kadıgil'den TRT ekranında LGBT vaadi

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil TRT ekranındaki halka sesleniş konuşmasında milli ve manevi değerleri hedef alıp, ahlak ve maneviyat savunucularını hedef aldı.

"Eğitimi de devleti de tarikatlardan temizleyeceğiz. Ülkemizi gençlerin terk etmek için can attığı değil kalıp özgürce yaşayacağı, okul şenliklerinde gençlik festivallerinde gönlünce coşacağı bir yer haline getireceğiz." diyerek "tarikat ve cemaatlerle savaş" vaatlerini dile getiren TİP'li Kadıgil, "Kadın düşmanlığına, kadın cinayetlerine, şiddetin her türlüsüne, kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine karşı savaşacağız." ifadelerini kullandı.

TİP'li Kadıgil, sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne getirerek, "İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri dönecek, dönmemek için kırk takla atacak olanların karşısına duvar olup dikileceğiz." dedi.

Sözlerinin devamında sapkınlığı gündemine alan Kadıgil, "Kadın olmayı, LGBTİ olmayı hakaret sayan ataerkiyi başlarına yıkacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini mutlaka sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Propaganda konuşması boyunca inanların değerlerine düşmanlık eden TİP'li Sera Kadıgil, konuşmasına adeta dalga geçer gibi şöyle devam etti:

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Bu topraklarda yaşayan insanların arasına nefret tohumları ekilmesine de baskı ve savaş politikalarına da kimden gelirse gelsin şiddet eylemlerine de karşı duracağız. Bizi bölüp yönetmelerine müsaade etmeyecek.