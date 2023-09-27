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Gündem Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz “CHP bir bataklığa dönüştü” Onu dinleyenler şok oldu
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz “CHP bir bataklığa dönüştü” Onu dinleyenler şok oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-27 13:04:00 -
Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz "CHP bir bataklığa dönüştü" Onu dinleyenler şok oldu

Oda TV’nin haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde kullandığı ifadeler salonda şok etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu, CHP il ve ilçe örgütlerini "bataklık" olarak nitelerken toplantıdakilere "Örgüt işleri ile mi uğraşacağım" diye çıkıştı.

CHP'de olağan kurultayın 4-5 Kasım'da, tüzük kurultayının ise 25-26 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 5 buçuk saat sürdü.

Odatv, o toplantıya sızdı.

Gergin geçen toplantıda neler yaşandığını öğrendi.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu örgütle ilgili düşüncelerini Parti Meclisi'nde bir kez daha paylaştı.


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"İŞİNİZE BAKIN" TALİMATI

Örgütü bir “bataklık” olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına “senelerdir söylüyorum, örgüt bir bataklıktır, o bataklığa batmayın, işinize bakın diyorum” dedi.

"ÖRGÜT İŞLERİYLE Mİ UĞRAŞACAĞIM"

Parti Meclisi'nde örgütle ilgili gelen sorulara, “Türkiye’nin bu kadar derdi sorunu varken örgüt işleri ile mi uğraşacağım ben” diyen Kemal Kılıçdaroğlu son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişikliğinde örgütleri kendisine bağlamıştı.

Belediye başkanlarına "kendi işinize bakın örgüt bataklığına girmeyin" diyen Kılıçdaroğlu’nun istediği adayları seçtirebilmek için belediye başkanlarına talimat verdiği ise biliniyor.

Balıkesir il kongresinin seyrini 3 belediye başkanına açtığı telefonla değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu, tanıkların gözü önünde Sivas Merkez İlçe kongresi divan başkanlığına ettiği müdahaleyi ise Parti Meclisi'nde inkar etti.

Ankara İl Kongresinde defalarca "adayım yok" ve “benim Ankara’da olan bitenden haberim yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Parti Meclisi toplantısında gülüşmelere neden oldu.

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