Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik sözü CHP'li belediyeleri ayağa kaldırdı! "Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, belediyeyi kazanmaları halinde çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söylemişti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu talebi ise diğer CHP'li belediyeler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili vadettiği sözlerin kendilerinden de istenilmesi sonrası CHP'li belediyeler, bedava elektriğin mümkün olmayacağını beyan etti.

Geçtiğimiz gün de CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde bedava elektrik talebi, belediye meclisinde gerginliğe sebep oldu.

Belediye meclisinde AK Parti Grubu’nun “belediye sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin elektrik faturalarının belediye tarafından karşılanması” önergesi, CHP ve İyi Parti'nin oylarıyla reddedildi.

"Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun"

Önergeye tepki gösteren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Bu yasal değil ki, belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil.

Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi var sayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil."