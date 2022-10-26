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Siyaset Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine gerek yoktu
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine gerek yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında soruları cevapladı. Akşener’in söz 28 Şubat döneminde imam hatiplerin kapatılmasına gelince, “Askeriyenin ortaya koyduğu, askerin itiraz ettiği bir tutumdu. Biz doğru duruş alamadık. O zaman sadece imam hatip liselerini getirseydik eğitimde şimdiki bu rezalet olmayacaktı” diyerek, imam hatiplerin kapatılmasının arkasında dururken, diğer meslek liselerinin orta kısımlarının kapatılmasının yanlış olduğu görüşünü ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:32:00 -
Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine gerek yoktu

YENİ AKİT  ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili yasal düzenleme teklifine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Akşener, Türkiye’nin şu anda bir başörtüsü sorunu olmadığına dikkati çekerek, “Bence gerek yoktu" dedi. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’da ilk aracın banttan indirilmesi törenine neden katılmadığı da sorulan Akşener, önceden iptal edemeyeceği önemli bir programı dolayısıyla katılamayacağı cevabını verdi.

Akşener’in imam hatiplerle ilgili sözlerini sormak üzere aradığımız hiçbir İYİ Parti milletvekili konuşma cesareti gösteremez iken, Akşener’in sözlerine sadece altılı masa ortağı Saadet Partisi’nden cılız bir itiraz geldi.

“Akşener'in kendi takdiridir”

6+1 ittifakın üyesi Meral Akşener’in açıklamasına ilişkin görüşünü sorduğumuz ititfakın bir idğer üyesi Saadet Partisi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya; “Biz, İmam Hatiplerin milletin tercihinde olan okullar olduğu için kapatılmasını yanlış buluyoruz. O dönemde de kapatılmasının yanlış olduğunu ortaya koymuştuk. Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın politikalarının arkasındayız. Yaptığı değerlendirme Meral Akşener’in kendi takdiridir” karşılığını vererek, cılız bir sesle de olsa Akşener’in sözlerinden rahatsızlığını ortaya koydu.

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

kemalist Kadının kendi başı açık! Başörtülü hanımların sorunları, gelecekten endişeleri var mı yok mu, kararı o veriyor! İktidar olması halinde tüm ilkokullarda M.Kemal'in MEDENİ BİLGİLER kitabını okutacağını vaad eden şahıstan şaşırtmayan bir çıkış olmuş! Bakın Medeni Bilgiler kitabında İslam hakkında neler söylenmiş: “Türkler ARAPLARIN DİNİni kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra, bu din ne Arapların, ne aynı dindeki Acemlerin ve ne de Mısırlılar ile sair milletlerin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis, Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu” s.28 “Muhammed’in Dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, yaşamlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunlu idiler” 159

Mustafa

Ahir zamandayız, malesef akrabalardan bunların peşinden gidenler var, birkere bunlar ne dine, nede insana hizmet eder, dostları din düşmanlarıdır, rahat yalan söyleyip, algı için yaşarlar, vizyon yoktur, misyonu abd, ingiliz mandası olmaktır, Müslümanlıklada alakaları yoktur.
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