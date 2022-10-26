Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine gerek yoktu

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili yasal düzenleme teklifine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Akşener, Türkiye’nin şu anda bir başörtüsü sorunu olmadığına dikkati çekerek, “Bence gerek yoktu" dedi. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’da ilk aracın banttan indirilmesi törenine neden katılmadığı da sorulan Akşener, önceden iptal edemeyeceği önemli bir programı dolayısıyla katılamayacağı cevabını verdi.

Akşener’in imam hatiplerle ilgili sözlerini sormak üzere aradığımız hiçbir İYİ Parti milletvekili konuşma cesareti gösteremez iken, Akşener’in sözlerine sadece altılı masa ortağı Saadet Partisi’nden cılız bir itiraz geldi.

“Akşener'in kendi takdiridir”

6+1 ittifakın üyesi Meral Akşener’in açıklamasına ilişkin görüşünü sorduğumuz ititfakın bir idğer üyesi Saadet Partisi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya; “Biz, İmam Hatiplerin milletin tercihinde olan okullar olduğu için kapatılmasını yanlış buluyoruz. O dönemde de kapatılmasının yanlış olduğunu ortaya koymuştuk. Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın politikalarının arkasındayız. Yaptığı değerlendirme Meral Akşener’in kendi takdiridir” karşılığını vererek, cılız bir sesle de olsa Akşener’in sözlerinden rahatsızlığını ortaya koydu.