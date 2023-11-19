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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun anonsçusu veda etti
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun anonsçusu veda etti

Yeniakit Publisher
2023-11-19 14:57:00 -
Kılıçdaroğlu'nun anonsçusu veda etti

CHP mitinglerinde Kılıçdaroğlu’nun anonsçuluğunu yapan Barış Bozkurt, partiden ayrıldı.

Ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyuran Bozkurt’un paylaşımı şöyle:

“Rahmetli babam Yalçın Bozkurt’un merhum genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP’de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP’de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. Baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım. Hoşça kal baba ocağı, hoşça kal büyük ailem.”

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