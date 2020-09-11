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Gündem Kılıçdaroğlu’nun alay konusu olan tavsiyeleri işe yaramadı! CHP ‘evine’ dönüyor
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun alay konusu olan tavsiyeleri işe yaramadı! CHP ‘evine’ dönüyor

Koronavirüsü engelleme stratejisiyle sosyal medyada alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı yaptığı CHP'de adeta salgın patlak verdi. Faik Öztrak ve Onursal Adıgüzel'in virüse yakalanmasının ardından CHP Genel Merkezi kapatılıyor. Bütün personel Pazartesi gününden itibaren evden çalışacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:28:00 -

Türkiye'nin ölümcül koronavirüse salgınına karşı gösterdiği başarılı mücadeleyi hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, tedbirlerin yetersiz ve yanlış olduğunu iddia etti.

Koronavirüsün akılla, mantıkla ve stratejiyle çözüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun "Kovid-19 mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın" ifadeleri alay konusu olmuştu.

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezinden gelen haber, Kemal Kılıçdaroğlu olayına tuz biber oldu.

CHP Genel Merkezi kapatılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; parti genel merkezi kapatılıyor.

Pazartesi gününden itibaren kapalı olacak CHP'de tüm personel evden çalışmalarına evlerinden devam edecek.

Virüsü biterecek "strateji" CHP'de işe yaramadı

Bu karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de koronavirüsü bitireceğini iddia ettiği "strateji"nin CHP içerisinde işe yaramaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarında virüs çıktı

Koronavirüsün adeta patlak verdiği CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile danışmanı Recep Cengiz'in testi pozitif çıktı.

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