  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim öncesi dindara seçim sonrası darbecilere oynuyor! İmamoğlu'ndan cezaevine ziyaret

Belçika'da silahlı saldırı! 'Filistinli çocuğun intikamı için yapmış'

İsrail ile gönül bağı olanlara Mümtehine Suresi 9. ayetle uyarı!

Kolombiya'dan İsrail''e Filistin şoku! Ülkeden kovdu

İsrail tankı havaya uçuruldu! İşte o anlar

Ümit Özdağ senin siyonistten ne farkın kaldı? Bebek katliamına yas tutan TRT'yi bu sözlerle hedef aldı

Siren çalınca kaçacak delik aradılar!

Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu! İstanbul ilinde ise 4 milyar TL ile 1'nci olduğu duyuruldu!

Son dakika... Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' uyarısı

Filistin-İsrail çatışması bu kez doğalgaz için mi başladı? Keşfi 23 yıl önce ortaya çıkarıldı! Büyük iddia haberi
Gündem Kılıçdaroğlu’nu uyardım... Kahroluyorum 5 soru yöneltti
Gündem

Kılıçdaroğlu’nu uyardım... Kahroluyorum 5 soru yöneltti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 09:19:00 -
Kılıçdaroğlu’nu uyardım... Kahroluyorum 5 soru yöneltti

CHP'de seçim yenilgisinin ardından tartışmalar sürerken partinin önemli isimlerinden Kemal Anadol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardığını dile getirerek isyan etti.

CHP eski milletvekili Kemal Anadol, 'tüzük' tartışmalarına katıldı. Anadol, CHP'nin tüzük değişikliği çalışmalarının 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra gündeme gelmesine tepki göstererek, "Kurultay yaklaşırken parti içi iktidar ve muhalefetiyle tüzük değişikliğine merak sardıklarını ibretle görüyoruz." dedi.

Anadol, CHP'ye 5 soru yönelterek şunları paylaştı:

"İSYAN EDİYORUM!

Yukarıda kapağını gördüğünüz kitapçık 10 Haziran 2020 tarihini taşıyor. Adı da CHP YENİDEN YAPILANMALIDIR.

Adı üstünde, artık eskimiş ve çağın gereksinimlerini karşılayamayan partimiz tüzük ve uygulamalarının bir yana bırakılarak yeniden yapılanmasını öneriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunların başında başta genel başkan olmak üzere tüm organların üyeler tarafından seçilmesinin altını çiziyor. Kitapçığı bastırmadan önce metni ıslak imza ile Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderdim. Kitapçığı o günün MYK üyelerine de postaladım. Metinde yeni bir üyelik sistemi önerisi de yer alıyordu. Kitapçığı üç büyük il ve bazı il başkanlıklarına da gönderdim. Olumlu olumsuz hiçbir yanıt alamadım. Ayrıca benim dışında öneriler olduğunu da biliyorum.

Bu önerilere sağır ve dilsiz kalan genel başkan ve diğer yetkililerin Kurultay yaklaşırken parti içi iktidar ve muhalefetiyle tüzük değişikliğine merak sardıklarını ibretle görüyoruz.

Bu kadar önem verilen tüzük değişikliklerinin öncelikli bir Tüzük Kurultayı'nda gerçekleştirilmesi gerekmez mi? Yeni organlar da bundan sonra yapılacak normal Kurultayda seçilir.

1) Tüzük değişiklikleri ve yeniden yapılanma için 14/28 Mayıs yenilgileri mi gerekiyordu?

2) O güne kadar yetkili organlarda görev alanların gündeminde niye yoktu?

3) Seçimler kazanılsaydı yeniden yapılanma gündeme gelecek miydi?

4) Yenilgiden sonra ve Kurultaydan önce bu tüzük aşkı ne kadar inandırıcıdır?

5) Seçimlerden sonra CHP'ye oy veren seçmendeki öfkeye dönüşen hayal kırıklığının nedeni güvensizlik değil mi?

 

Artık parti içi iktidar oyunlarını bırakıp biraz samimi olmanın ve seçmene güven vermenin zamanı gelmedi mi?"

Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu
Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu

Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan ‘imaj düzeltme’ operasyonu

Kemal'e soğuk duş
Kemal'e soğuk duş

Gündem

Kemal'e soğuk duş

Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok
Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok

Gündem

Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok

Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu istifa şoku!" target="_blank">
Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu istifa şoku!
Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu istifa şoku!

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu istifa şoku!

CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme
CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Siyaset

CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oraya kemal beyi kim getirdi

kemal anadolu bey kemal kılıcdaroğlunu oraya sen getirdin simdide vicdan azabımı cekiyon ne diyelim artık yaslandınız artık 2 kemal ikinizde gidin artık bırakın chpyı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23