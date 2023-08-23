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Gündem Kılıçdaroğlu'nu tikini kaybetti
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu tikini kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-23 14:25:00 -
Kılıçdaroğlu'nu tikini kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi resmi Twitter hesabında isminin yanına Türk bayrağı emojisi ekledi. Yapılan bu işlem, Twitter’da kural ihlaline neden oldu. Twitter bu nedenle partinin resmi hesabındaki mavi tiki kaldırdı.

CHP'nin Twitter resmi hesabı, mavi tikini kaybetti.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde Twitter hesabında kapak ve profil fotoğrafları değiştirilmişti. Bu, arka arkaya iki defa yapılınca Twitter’da kural ihlaline neden oldu.

Twitter bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun hesabındaki 'mavi tik'i kaldırdı. Ancak bir süre sonra platform, Kılıçdaroğlu'nun hesabına 'gri tik' ekledi.


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