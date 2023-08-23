Kılıçdaroğlu'nu tikini kaybetti

CHP'nin Twitter resmi hesabı, mavi tikini kaybetti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde Twitter hesabında kapak ve profil fotoğrafları değiştirilmişti. Bu, arka arkaya iki defa yapılınca Twitter’da kural ihlaline neden oldu.

Twitter bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun hesabındaki 'mavi tik'i kaldırdı. Ancak bir süre sonra platform, Kılıçdaroğlu'nun hesabına 'gri tik' ekledi.



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