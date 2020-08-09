Kılıçdaroğlu'nu terletecek sözler: Muharrem İnce parti kurduğunda...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni parti kuracağı iddiaları konuşulan Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Muharrem İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı, kurmaz mı, kuramaz mı, onu bilemem kendi iradesi." ifadelerinde bulunan Sayan, konuyla ilgili attığı tweetin devamında şunları kaydetti:

"Ama şunu iyi biliyorum ki; parti kurduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alacaktır. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu’na göre karşılığı çok daha fazladır, CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum."

İşte o tweet: