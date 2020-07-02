Kılıçdaroğlu'nu sevindiren Muharrem İnce gelişmesi

CHP'de Kurultay tartışmaları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın, 25-26 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Ancak hem sıcak hava hem de koronavirüs nedeniyle birçok CHP'li kurultayın yapılmasına karşı çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında, adaylığını açıklayan şu ana kadar eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. En çok merak edilen ise iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce'nin kurultayda aday olup olmayacağıydı.

Muharrem İnce cephesinden, bu konuyla ilgili net açıklamalar da gelmeye başladı. Milliyet'in haberine göre; İnce’nin, bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini yakın çevresine açıkladığını duyurdu.