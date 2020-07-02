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Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu sevindiren Muharrem İnce gelişmesi

Daha önce defalarca genel başkan olmaya çalışan ama seçilemeyen Muharrem İnce'nin, 37. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:24:00 -
Kılıçdaroğlu'nu sevindiren Muharrem İnce gelişmesi

CHP'de Kurultay tartışmaları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın, 25-26 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Ancak hem sıcak hava hem de koronavirüs nedeniyle birçok CHP'li kurultayın yapılmasına karşı çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında, adaylığını açıklayan şu ana kadar eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. En çok merak edilen ise iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce'nin kurultayda aday olup olmayacağıydı.

Muharrem İnce cephesinden, bu konuyla ilgili net açıklamalar da gelmeye başladı. Milliyet'in haberine göre; İnce’nin, bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini yakın çevresine açıkladığını duyurdu.

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Yorumlar

ali

ohhhh! demekki bundan sonra istikrarlı ve başarılı yönetim ile seçim başarısı! rekorları kırmaya devam edilecek:)))
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serdar-1.

c.h.p.nin iç işleri bazılarını bayağı ilgilendiriyor.
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