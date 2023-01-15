Kılıçdaroğlu'nu morartan açıklama! TV100'den SADAT açıklaması geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu programa konuk oldu. Programda en çok konuşulan konu SADAT'ın reklamı oldu.

SADAT'ın tam da Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu yayına reklam vermesi, Twitter kullanıcıları tarafından 'zekice bir hamle' olarak nitelendirildi. Konuyla ilgili TV100'den gelen açıklama da 'politik gönderme' olarak nitelendirildi.

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer imzalı açıklamada ''Sadat geçtiğimiz ay bizim de içinde bulunduğumuz bazı kanallara 8 saniye uzunluğunda sınırlı sayıda alt bant reklam yollamış idi. Böylesine politik göndermeleri ve entrikal incelikleri bilmeyen reklam servisimiz Sadat reklamını zaman zaman programların içerisine koyarak görevini yapıyordu'' denildi.

Kılıçdaroğlu SADAT'ı basmaya kalkmıştı

Kılıçdaroğlu, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu iddia etmiş ve genel merkezine güpegündüz baskın yapmaya kalkmıştı.