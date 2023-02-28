Kılıçdaroğlu'nu kendi belediye başkanı yalanladı!
Kahramanmaraş merkezli depremleri siyasete alet edecek kadar gözü kararan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyeler engelleniyor." iddiasını CHP'li Belediye Başkanı İskender Yıldırım yalanladı.
Yeniakit.com.tr
AK Parti iktidarına düşmanlıkları sebebi ile gözü kararan muhalefet Türkiye'nin yaşadığı deprem acısını siyasete alet etmeyi sürdürüyor.
Partisinin Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin çalışmalarının deprem bölgesinde engellendiğini söyleyerek yalanda ısrar etti.
Kılıçdaroğlu'nun yalanı, CHP’li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın sözlerini akıllara getirdi.
CHP'li Yıldırım, depremin yıktığı Gölbaşı'na ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
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Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum.