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Gündem Kılıçdaroğlu'nu ifşa videosu! 'Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi?'
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu ifşa videosu! 'Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi?'

Yeniakit Publisher
2023-05-08 17:15:00 -
Kılıçdaroğlu'nu ifşa videosu! 'Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi?'

14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medyadan #banasenlazımsın etiketiyle paylaşılan son videoda, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisine yer verildi.

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçim öncesi siyasiler mitinglerini devam ettiriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolar gündem oldu.

Art arda gelen videolar #banasenlazımsın etiketiyle paylaşılıyor. Seriye yeni bir video daha eklendi.

"Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi"

Muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisine yer verilen video, "Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi" başlığı ile paylaşıldı.

"Özerklik ver helalleşelim"

Videoda Kılıçdaroğlu'nun özerklik çıkışı, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' söylemi üzerinden destek açıklamaları yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Video yine sosyal medyada gündem olurken aynı etiketle paylaşımlar yapılıyor.

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