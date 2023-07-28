  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'nu çabuk harcadılar! İYİ Parti'den CHP'deki kavgaya olay yorum: Kolaylıklar diliyoruz!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu çabuk harcadılar! İYİ Parti'den CHP'deki kavgaya olay yorum: Kolaylıklar diliyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 23:24:00 -
Kılıçdaroğlu'nu çabuk harcadılar! İYİ Parti'den CHP'deki kavgaya olay yorum: Kolaylıklar diliyoruz!

Seçim hezimetinin ardından CHP ile birbirlerine sık sık göndermelerde bulunan ve başarısızlığı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına bağlayan İYİ Parti'den CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin kinayeli bir açıklama geldi. CHP'deki 'koltuk' krizine ilişkin konuşan Buğra Kavuncu, "Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin Amasya İl teşkilatını ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP ile ittifak yaparak seçim hezimetini yaşayan İYİ Parti'nin yerel seçimlere ilişkin ittifak meselesini değerlendirdiklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek. Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir."

"CHP'ye kolaylıklar diliyoruz"

CHP'de yaşanan değişim tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz." dedi.

İyi Parti’den CHP’ye tam 90’dan gol! Kararlarını açıkladılar
İyi Parti’den CHP’ye tam 90’dan gol! Kararlarını açıkladılar

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İyi Parti’den CHP’ye tam 90’dan gol! Kararlarını açıkladılar

İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması: Kısır siyasetiniz sizin olsun!
İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması: Kısır siyasetiniz sizin olsun!

Siyaset

İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması: Kısır siyasetiniz sizin olsun!

İYİ Parti'den 'Gizli Mutabakat' cevabı
İYİ Parti'den 'Gizli Mutabakat' cevabı

Siyaset

İYİ Parti'den 'Gizli Mutabakat' cevabı

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti
Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti

Gündem

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti

CHP'de kılıçlar çekildi! Önder Sav Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Eğmeden bükmeden istifa et!
CHP'de kılıçlar çekildi! Önder Sav Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Eğmeden bükmeden istifa et!

Siyaset

CHP'de kılıçlar çekildi! Önder Sav Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Eğmeden bükmeden istifa et!

Dallas'a dönen CHP'de bu kez de vandallık! Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu protesto eden vatandaşı hırpaladı
Dallas'a dönen CHP'de bu kez de vandallık! Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

Siyaset

Dallas'a dönen CHP'de bu kez de vandallık! Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23