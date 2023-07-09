Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında kadın kolları MYK üyeleriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu o buluşmadan yerel seçime yönelik mesaj vererek "Yerel seçimlerde CHP’li belediye sayısını arttıracağız. Yerel yönetimler için güçlü kadın adaylar çıkarın. Direnin ve kazanın" ifadelerini kullandı.

Toplantının ana gündem maddeleri, mayıs ayındaki seçimler, kadın kollarının çalışmaları ve önümüzdeki yerel seçimler oldu. Toplantıda tek tek söz alan kadın kolları MYK üyeleri, seçim sürecindeki saha deneyimlerini aktardılar.

Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerdeki CHP’li yerel yönetici sayısını artırmak için başlattıkları çalışmalardan bahsettiler.

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun kadının siyasette var olmasını önemsediğini ifade ettiği belirtildi ve "Kadın üye sayısını artırın. Daha fazla kadının siyasette aktif yer alması için partimize yeni kadın üyeler katın" talimatı verdiği vurgulandı.

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Kılıçdaroğlu'nun özellikle Trakya bölgesinde, Antalya’da, İzmir’e dikkat çektiği ve "daha çok kadın yönetici görmek istiyorum. Kadın belediye başkanı sayısının artması gerektiği görüşünüze katılıyorum. Sizleri destekliyorum" diye konuştuğu belirtildi.