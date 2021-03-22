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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan terör destekçisi HDP’li Gergerlioğlu’na 'destek'
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan terör destekçisi HDP’li Gergerlioğlu’na 'destek'

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye destek yine vesayet yanlısı CHP'den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisine desteklerini ilettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:53:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan terör destekçisi HDP’li Gergerlioğlu’na 'destek'

TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak terör örgütü propagandası yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişmenin ardından HDP’li Gergerlioğlu’nu aradı.

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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