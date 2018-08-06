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Kılıçdaroğlu'ndan temizlik operasyonu! Muharrem'e bu kez fırsat vermeyecek

CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarını değerlendiren Abdülkadir Selvi, İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi belediyelerin başkanlıklarını elde etme mücadelesinin yaşandığını ileri sürerek, İnce ve ekibinin milletvekili listelerinden tasfiye edildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun da İnce'ye böyle bir fırsat sunmamakta kararlı olduğunu belirtti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:41
Kılıçdaroğlu'ndan temizlik operasyonu! Muharrem'e bu kez fırsat vermeyecek

Abdulkadir Selvi, "Bugün CHP'de ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi.

Bugün saat 17:30'da CHP Genel Merkezi tarafından "Olağanüstü kurultayın toplanması için 614 ıslak imza ile yapılan başvuru incelenmiştir. Parti üyeliği sona eren, fotokopiyle imzalarını gönderen ve imzalarını geri çekenlerle birlikte, yeterli imza bulunamadığı için olağanüstü kurultaya gidilmesine gerek görülmemiştir" açıklamasının yapılacağını ileri süren Selvi, "Genel merkez işi soğumaya bırakmaktan yana. Bunun için, Kılıçdaroğlu süratle parti yönetiminde bir revizyon yapacak" ifadesini kullandı.
İnce'nin kurultay sürecini mahkemeye taşımayacağı görüşünü dile getiren Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

"Amza veren birkaç delege yargıya başvuruda bulunacak. CHP'deki imza tartışması karakolluk olacak. Böylece imza krizi derinleşecek. Neden? Çünkü olağanüstü kurultay taleplerinin bir yerinde, yerel seçimlere giderken belediye başkanlarını ve belediye meclisi üyelerini belirleme mücadelesi yatıyor. CHP'de Türkiye'de iktidar olma kavgası değil; İzmir'de, Çankaya'da, Kadıköy'de belediye başkanlıklarını elde etme mücadelesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Muharrem İnce'nin ekibi milletvekili listelerinden tasfiye edildi. İnce aynı durumu yerel yönetimlerde yaşamak istemiyor. Ama Kılıçdaroğlu da, İnce'ye böyle bir fırsatı sunmamakta kararlı. Hem de siyasi hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar."

'İKİNCİ RAUND YEREL SEÇİMDEN SONRA'

Yaşanan sürecin Kılıçdaroğlu'nu yıprattığını savunan Selvi, şöyle devam etti:

"Muhalifler belki yeterli imzayı toplayamadı ama olayın sadece sayısal değil bir de siyasal yönü var. Delegelerin yarısının ve 76 vilayetten verilen yaygın imzaların Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mesajının olması lazım. Muharrem İnce belki başaramadı ama bu süreç Kılıçdaroğlu'nu yıprattı. Aslında CHP tüzüğüne, 'Seçimlerden 15 gün sonra hiçbir çağrıya gerek kalmadan olağanüstü kongreye gidilir' diye yazılsa yeridir. Çünkü bu mücadelenin ikinci raundu yerel seçimlerden sonra yapılacak."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:41
  1. İzmir
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Diktatör keMALDiktatör keMAL1 sa önce
    Diktatör bozuntusu keMAL
  • memomemo38 dk önce
    Freni boşalanGANDİdehşetsaçtı! YAKINDASİNAMALARDA
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