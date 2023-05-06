Kılıçdaroğlu'ndan tarihi itiraf

Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eteklerini tutuşturan kaset iddiası karşısında yaptığı sözde savunmanın, bugüne kadar işlediği bir başka büyük suçu da itiraf etmesini sağladığını belirtti. Özer, yazısında şunları kaydetti:

"CHP'nin fondaş medyasından sonra Kılıçdaroğlu ve Demirtaş da günlerdir büyük bir telaş içerisinde. Kendileriyle alakalı bir ses ya da görüntü kaydının birkaç gün içerisinde medyaya düşeceğini, taraftarlarının kesinlikle buna inanmaması gerektiğini söylüyorlar. Açıkçası hiç merak etmiyorum. CHP liderinin FETÖ hatta PKK liderleriyle bir görüşmesi yayınlansa bile şaşırmayacağım gibi umursamayacağım da.

Çünkü 125 bin FETÖ ve PKK yandaşı KHK'lıyı affedeceğini, Kandil'den idare edilen belediyelere kayyum atanmasına son vereceğini, terör hükümlüsü Demirtaş'a özgürlük getireceğini açıkça söyleyen birisinin bu saatten sonra terör elebaşlarıyla görüntüsü çıksa ne olur?

30 yıldır PKK'nın kontrolündeki Afrin'e TSK'nın harekat düzenlemesine karşı çıkan, Mehmetçik teröristleri eze eze ilerlediğinde "Bari Afrin'in merkezine girmeyin" diyen, Suriyeli kahramanlarla birlikte omuz omuza çarpışarak şehri ele geçiren askerimiz Türk bayrağını Afrin semalarında dalgalandırdığında "Siz oraya işgale mi gittiniz, ne diye bayrak sallıyorsunuz" diyerek öfke kusan Kılıçdaroğlu'ndan başka ne bekliyoruz ki?

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Kendisine meydan meydan gezerek oy toplayan HDP adayları "Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Çünkü Afrin'i geri alacağız" demiyorlar mı? PKK'lı teröristler, Türkiye'ye bakan dağlara çizdikleri devasa Öcalan posteri uçaklarımız tarafından havaya uçurulduğunda belki de verdikleri binlerce kayıptan daha fazla üzülmüş, öfkelenmişlerdi. Verdiğimiz o acı yüreklerine bir ok gibi saplanıp kalmıştı. "1 oy HDP'ye, 1 oy Kılıçdaroğlu'na" diyerek arzuladıkları şey gizli kapaklı değil ki. Afrin'de uğradıkları mağlubiyetin intikamını almak istiyorlar. Üstelik bunu hiç gizlemiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun bundan daha kötü ne kaseti çıkabilir?

Fakat Kılıçdaroğlu'nun eteklerini tutuşturan kaset iddiası karşısında yaptığı sözde savunma bugüne kadar işlediği bir başka büyük suçu da itiraf etmesini sağladı. Kendisine komplo kuranların 17-25'te Cumhurbaşkanımıza da benzer bir kumpas kurduğunu söylüyor şimdi. Neydi o yalan?

FETÖ'cülerin hazırladığı sahte ses kayıtlarında Cumhurbaşkanımızın oğluyla yaptığı iddia edilen bir görüşme yayınlanmıştı. Bu konuşmada "paraların nereye saklanacağı" anlatılıyordu. Kılıçdaroğlu, teröristlerin bu sahte kaydının tümüyle kumpas olduğunu, kendini aklamak isterken itiraf etti. Fakat tam 10 yıl sonra. Oysa bu sahte kaydı, ekran ekran gezip dinletiyor ve Cumhurbaşkanımız için "Bundan sonra bu kişi başbakan değil, benim için 'başçalan'dır" diyordu.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız hakkında ne iddiada bulundularsa aslında kendilerini tarif ettiler. Yolsuzluk dediler. Çok sayıda belediye başkanları rüşvet alırken, hırsızlık yaparken yakalandı. Şimdi cezalarını çekiyorlar.

Emek düşmanı dediler. Türkiye'de bir tek CHP belediyelerinde işçiler maaşlarını alamadıkları için grev yaptı. Namus sözü vermelerine rağmen binlerce işçiyi kovdular.

Talan dediler. CHP'nin yönettiği pek çok turistik beldede denize nazır orman arazilerinin imara açılarak talan edildiği ortaya çıktı.

Çözüm sürecinde İbrahim Tatlıses'in söylediği "megri daye (ağlama anne)" türküsünü dillerine dolayıp hükümetin PKK'ya destek verdiğini söylediler. Kendi mitinglerinde "Öcalan için intikam" yemini edenlere "Demirtaş'a özgürlük" sloganıyla zafer işareti yaparak mukabele ettiler.

Bunca yalandan, bunca talandan sonra kendi isimlerini kendileri koydular.

Milletin tüm bu yapılanları unutacağını sananlar, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Karadeniz mitinglerine bir göz atsınlar. O devasa kalabalıkların söylediklerini de anlamıyorlarsa, 14 Mayıs'ta yaşayacakları hezimetin suçunu başka yerde aramasınlar. Çünkü 7'li koalisyonun üzerine düşen terörün gölgesi kendilerine bir avuç gün ışığı bırakmadı."