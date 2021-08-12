Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: İktidar olduğumuzda görevlerinize döneceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da "Kanaat Önderleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada skandal sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, "Hendek Operasyonları" sırasında 793 asker ve polisimizi şehit eden PKK'lı teröristlere sahip çıkan sözde akademisyenleri iktidara gelmeleri durumunda görevlerine iade edeceklerine dair söz verdi.

"Bir hafta içinde dönecekler"

Kılıçdaroğlu yaptığı skandal açıklamada şunları söyledi:

"Barış Akademisyenleri, ülkede en güçlü en yetkin insanlar. Biz kalktık bir 'barış bildirisi' yayımladılar diye 1000’in üstünde akademisyenin görevine son verdik. Benim gibi düşünmeyen, bizim gibi davranmayan insan için de söylüyoruz. Selahattin Demirtaş, Kavala neden hapiste? Sırtı kalın olanlar FETÖ’den hepsi dışarıda, askeri öğrenciler hapiste. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde barış akademisyenlerinin tamamını iade edeceğiz. Farklı düşünceden diye bir adam üniversiteden mi atılır? Böyle rezalet mi olur? Buna izin vermeyeceğiz."

Ne olmuştu?

Terör örgütü PKK'nın çukur ve barikatlarını kaldırmak ve bölgede yeniden huzuru tesis etmek amacıyla 6 yıl önce başlatılan operasyonlar PKK ve HDP yandaşı siyasiler ve bazı sözde akademisyenler tarafından "katliam" olarak nitelendirilmişti.

Kendilerine "Barış için Akademisyenler" adını veren bir grup akademisyen bozuntusu küstah bir şekilde devleti katliam yapmakla suçlamıştı. Özel ve devlet üniversitelerinde bulunan bin 128 akademisyenin imzaladığı bildiride şu rezil ifadeler kullanılmıştı:

"Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor"

Yüzlerce asker, polis ve sivili şehit eden terör örgütü PKK'nın adının geçirilmediği ihanet bildirisinde vatan için can veren güvenlik güçleri Kürt halkını katletmekle suçlandı.