Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Hatay’a göz diken Esed’e barış sözü

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HDP'nin tutuklu PKK sempatizanı Selahattin Demirtaş'tan "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" talimatını alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de bir miting gerçekleştirdi.

HDP, İP, TİP gibi partilerin de destek verdiği ve 29 ilden otobüs kaldırılan mitinge katılımın düşük olduğu gözlenirken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri tepki çekti.

Yüzbinlerce kişi toplayacaktı, 21 bin kişiyi anca topladı

Bile bile mitinge kapalı alanda miting yapmak için başvuru yapan, başvurusu reddedilince de yüz binlerce kişiyle meydanlara akın edeceğini iddia eden CHP ve Kılıçdaroğlu, düşük katılım sonrası hayal kırıklığına uğradı. Mitinge alan içi 18 bin 500 ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplamda sadece 21 bin 500 kişi katıldı.

Katil Esed'e tepki göstereceğine barışma sözü verdi

Hatay'ın kendi toprağı olduğunu ve her ne olursa olsun geri alacaklarını açıklayan ve 'Hatay' bildirisinin üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu'ndan katil Esed'e barış sözü geldi.

Esed Rejimi'nin Türkiye'yi hedef alarak "Hatay'ı geri alacağız" açıklamasına tepki göstermeyen ve bu ifadeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda Suriye ile Libya ile Mısır ile barışacağız. Göreceksiniz o zaman Mersin'deki tırlar Ortadoğu'ya nasıl çalışıyor, Afrika'ya nasıl seferler yapılıyor. Sanayici rahatlıkla üretim yapacak, önünü görecek." dedi.

Türkiye'ye saldıran YPG'ye "terör örgütü değildir" demişti

Daha önce de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG için "terör örgütü değildir" diyerek safını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri zihniyetini gözler önüne serdi.

Esed rejimi skandal 'Hatay' bildirisi

Uzun yıllardır Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteren haritalar yayınlayan katil Esed rejimi, Türkiye'nin toprağı Hatay'a göz diktiğini açıklayarak skandal bir bildiri yayımladı.

Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürdü.

Akıl almaz açıklamada, “Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacakları” ve şehrin “işgal altındaki Suriye topraklarının bir parçası olduğu” iddia edildi. Dönemin Fransız mandasının, 2’nci Dünya Savaşı’nda Türkiye’yle müttefiklik kurmak için Hatay’ı rüşvet olarak verdiği öne sürülen açıklama metninde, “Hatay’ın Türkiye’nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” belirtildi.

Hulusi Akar'dan cevap: Bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür

Komuta kademesiyle Hatay'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Kendini bilmezlerin yaptığı bir takım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymetiharbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."