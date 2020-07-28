Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'Osman Kavala' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturmada tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

Kavala hakkında yapılan bu açıklamaya sert bir cevap veren Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadelerini kullandı.

"Osman Kavala ve Demirtaş suçlu değil"

Amerika ile Türkiye arasında yaşanan bu gerilime CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Partisinin grup toplantısına konuşan CHP Lideri, Osman Kavala'nın suç uydurularak cezaevinde tutulduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın yanı sıra terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini savundu.

CHP Lideri, "Osman Kavala 1001 gündür içeride. Beraat etmişse beraat etmiştir, yeni bir suç uyduruyorsanız siz Osman Kavala'dan intikam alıyorsunuz. Artık yargı değil olay bir intikama dönüşmüştür. Tıpkı Selahattin Bey gibi. Bu insanlar suçlu değil ki." dedi.