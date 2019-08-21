Kılıçdaroğlu’ndan skandal kayyım açıklaması! ‘Artık demokrasinin son kırıntıları’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li belediyelere atanan kayyımlarla ilgili konuştu.

HDP Eş genel Başkanı Pervin Buldan dün başta CHP olmak üzere TBMM'deki bütün partilere kışkırtıcı çağrıda bulunarak 'sessizliğinizi bozun' demişti. Buldan'ın çağrısı sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayyım atamalarıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu kayyım atanmasına tepki gösterdi. Görevden alınan belediye başkanları hakkında yargı kararı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu'na Başbakanlığı bıraktırdıklarında da aynı tepkiyi gösterdik. AK Parti'li başkanlar görevden istifa ettirilirken de… Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır" dedi.

Basına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Madem sandığı koydunuz…"

"Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz? Aklın mantığın alacağı şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde ‘Türkiye'de demokrasi var'ı anlatamayız.'

"OHAL fiilen devam ediyor"

“20 Temmuz'da ilan edilen OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilan etmişti. ‘Seçilirlerse görevden alırız' demişti. Her şey bir kişinin iki dudağı arasında.Kenan Evren'de, darbe dönemlerinde bile yaşanmamıştı böyle şeyler. Partinin adı ne fark eder ki? Bir kişinin iradesi ile her şey olabiliyor, milletin iradesi yok sayılabiliyor ülkede. Artık demokrasinin son kırıntıları da ortadan kalktı.”

"Sokağa çıkmayı doğru bulmuyoruz"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyım kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüklerine ilişkin soruya, "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul'da da aynı şeyi YSK eliyle bize yaptılar. 'Ya sokağa çıkın ya boykot edin' dediler. İkisini de yapmadık. Halkın ferasetine güvendik ve gördük" diye yanıt verdi.