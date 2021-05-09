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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kanal İstanbul tehdidi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kanal İstanbul tehdidi

Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz olmayı kendine görev edinen CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul projesiyle ilgili skandal bir tehdit daha geldi. Sanki iktidara gelebileceklermiş gibi konuşan Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz, bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür" diyerek haddini aşan sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 12:45:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kanal İstanbul tehdidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesine talip olacak bir ülke olursa, iktidara geldiklerinde o ülkeye karşı mesafe koyacaklarını ve paralarını kesinlikle ödemeyeceklerini söyleyerek küstah sözler sarfetti.

Kılıçdaoğlu, "Türkiye, soyulacak bir ülke değildir. Bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum. Bu ülke talan ülkesi değildir" dedi.

Yine iktidar olma hayalleri kuran Kılıçdaroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O havzayı gezdim. Olağanüstü güzel bir doğa harikası aslında. Tarihi eserleri var. Orayı yok edeceksiniz. Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Türkiye, soyulacak bir ülke değildir. Türkiye, birilerine rant yaratacak bir ülke değildir. Eğer bir rant varsa bir yerde, o rantın sahibi orada yaşayanlardır. Orada yaşamayıp, efendim bilmem hangi ülkede yaşadım, orada arsalar aldım, büyük vurgunlar vuracağım. Türkiye Cumhuriyeti, size rant sağlamak zorunda değil ki. Hükümetin, oturması konuşması lazım.

Burada eğer bir rant varsa, bu rant İstanbullularındır. Ne kanalı? Ne yapıyorsunuz siz bu kanalla? Dünyanın parasını buraya nasıl gömüyorsunuz? Onu yapacağınıza Harran Ovası duruyor orada. Mavi tünel, Konya Ovası bekliyor. Hadi gidin Aksaray- Mersin demiryolunu yapın. Hızlı trenleri yapın. Samsun- Mersin petrol boru hattını yapın. İskenderun petrol boru hattını yapın. Yük azalmış olur en azından. Boğazların yükü hafiflemiş olur. Bütün bunlar, çok daha düşük maliyetlerle, çok daha ekonomik üstelik, Türkiye ekonomisine katkı yapacak dünyanın projeleri var.

Paraları buraya harcayın. Neden oraya harcanıyor? Hangi gerekçeyle açıklamıyor? Toplumun önüne çıkıp aklı başında bir adam açıklamış değil. Çünkü bu akılcı bir proje değil. Ben bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Arada bir gündem değiştirmek için bunu yapıyorlar. Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini de düşünmüyorum. Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum. Bu ülke talan ülkesi değildir. Herkesin sorumluluğu vardır. Kredi açanın da sorumluluğu vardır. Bizimle dost olan ülkelerin de kendilerine göre sorumluluğu vardır."

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Yorumlar

CHP= cehenneme hareket partisi

Sizmi ihale alan ülkeye mesafe koyacaksınız cahil heykelciler? Koydanız ne yazaar koymasanız ne yazar
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Avini

İkdidar olamayacağını bildiği için böylesi metiyeler düzüyor bay yanlış
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