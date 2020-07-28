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Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:18:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturmada tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

Kavala hakkında yapılan bu açıklamaya sert bir cevap veren Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadelerini kullandı.

"Osman Kavala ve Demirtaş suçlu değil"

Amerika ile Türkiye arasında yaşanan bu gerilime CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Partisinin grup toplantısına konuşan CHP Lideri, Osman Kavala'nın suç uydurularak cezaevinde tutulduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın yanı sıra terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini savundu.

CHP Lideri, "Osman Kavala 1001 gündür içeride. Beraat etmişse beraat etmiştir, yeni bir suç uyduruyorsanız siz Osman Kavala'dan intikam alıyorsunuz. Artık yargı değil olay bir intikama dönüşmüştür. Tıpkı Selahattin Bey gibi. Bu insanlar suçlu değil ki." dedi.

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Yorumlar

Doktor

Ayasofyayi da Allahin ayetlerini okuyan Ali Erbas tutuklansin ama yahudi sermayesi'nin beslemesi kavala serbest birakilsin??? KAFIRI BOYKOT
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vatandaş

Allahın mankafası ne zaman vatanını milletini seveceksin...
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