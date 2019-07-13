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Kılıçdaroğlu’ndan S400 yanıtı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S400 teslimatına ilişkin, “Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:01
Kılıçdaroğlu’ndan S400 yanıtı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S400 teslimatına ilişkin, “Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Adalet Parkı Açılışına katıldı.


Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, S400 teslimatının başlamasının ardından, Amerikan Senatosundan Trump’a yaptırım yapması yönünde gelen açıklamaları, “Senato önce Türkiye’nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır” şeklinde değerlendirdi.


Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Zamanında Türkiye’nin Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:01
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