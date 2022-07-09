Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.
Pervin Buldan'a başsağlığı mesajı
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.