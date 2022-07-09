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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a taziye telefonu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 17:38:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a taziye telefonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.

Pervin Buldan'a başsağlığı mesajı

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

 

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