Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e fotoğraflı gönderme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür" açıklamasının ardından CHP'nin 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.

Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayan olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Yavaş ve İmamoğlu ile özel görüşme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Yavaş ve İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, birlikte poz verdi.

"Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ettiler"

Görüşmenin ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklamada bulundu. Torun, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediye başkanlarımız desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Genel başkanımızın her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler ve ardından da belli bir değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler gerek Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti ve ardından da ayrıldılar."

Partiden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Sayın Genel Başkanımızın bugün, büyükşehir belediye başkanlarımız ile bir araya geldiği görüşmede, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar da ele alındı. Büyükşehir belediye başkanlarımızın bilgilendirmesi sonrası Sayın Genel Başkanımız özel olarak, Hatay başta olmak üzere, deprem bölgesinde yaşanan su sorununun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ağırlık verilmesi talimatını iletti" denildi.

İYİ Parti'ye ziyaret yok

Öte yandan CHP'den, 10 büyükşehir belediye başkanının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğine yönelik haberlere ilişkin de açıklama yapılarak, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır" denildi.

Öte yandan belediye başkanları Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Kadir Albayrak, Yılmaz Büyükerşen, Osman Gürün, partiden ayrıldıktan sonra Söğütözü'ndeki lokantada yemek yedi. Yemekte CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu da yer aldı. Yemekten sonra İmamoğlu, Ankara'da kaldığı otele geçerken, Yavaş da ayrıldı.