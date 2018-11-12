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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mansur Yavaş sorusuna "Bizim istediğimiz, düşlediğimiz Ankara’yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine de sahiptir Sayın Yavaş" cevabını verdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:54
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

Geçtiğimiz yerel seçimde kaybeden CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, CHP teşkilatına yönelik tutum ve davranışları, istifa etmesi ve belediye meclis üyelerini de istifa ettirmesi gibi nedenlerle eleştiriliyordu.

Yavaş 'Bir kenarda bekliyorum' demişti

Yerel seçimler için partilerin hazırlığı sürerken Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım." diyerek partisine sitem etti.

Kılıçdaroğlu: Kimsenin itirazı yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise cevap gecikmedi. Hürriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın adaylığı hakkında "Kimsenin itirazı yok" diyerek Ankara için adaylığının önünü açtı.

"Dürüst ve bilgi birikimine sahip biri Yavaş...'

Kılıçdaroğlu "Mansur Bey, partililerimiz tarafından da Ankara halkı tarafından da sevilen bir kişi. Mansur Bey’le ilgili bir sorunumuz yok… Asıl mesele Ankara’nın dürüstçe yönetilmesi… Ankara’nın çağdaş cumhuriyet kenti kimliğine kavuşması… Bizim için kamu yönetiminde dürüstlük çok önemli ve kendisi dürüst biri. Bizim istediğimiz, düşlediğimiz Ankara’yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine de sahiptir Sayın Yavaş…" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:54
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