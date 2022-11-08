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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'Akşener' talimatı! Adaylığı kafasına koymuş
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'Akşener' talimatı! Adaylığı kafasına koymuş

TV100’deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Deniz Gürel, CHP koridorlarında konuşulan son kulisleri aktardı. Gürel, Kılıçdaroğlu'nun Akşener talimatını aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 01:44:00 -

TV100’de ekrana gelen Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel son kulis bilgisini aktardı. Gürel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki talimatını açıkladı.

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, CHP koridorlarında konuşulan son kulisleri aktardı.

Gazeteci Deniz Gürel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, "Akşener’le ilgili açıklamalarınıza dikkat edin, adaylık konusunda ben kendisiyle konuşurum. Kendisinin benim adaylığıma karşı çıkacağını düşünmüyorum" dediği bilgisini paylaştı.

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