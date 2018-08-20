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Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:52
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,  bayramların Hazreti Muhammed'in öksüz ve yetimleri koruyan, yoksulun yanında olan  ve yoksulluğu yenmek için mücadele eden, yalan söylemeyen, toplumsal yardımlaşma  ve dayanışmayı önceleyen, adaletle yöneten hayatını kendilerine hatırlattığını  vurguladı. Bundan ötürü bayramların, yardımlaşmanın ve dayanışmanın, sulhun ve  kardeşliğin, sevincin ve huzurun özel günleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu,  şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, yılın diğer günlerinde de nasıl olmamız, davranmamız,  hükmetmemiz gerektiğinin kurallarını içerir bayram günleri. Ancak İslam  dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayramların maddi ve manevi ikliminin çok  uzağında. Dayanışma duygusundan uzaklaşmış, yoksulluk ve gelir dağılımı  eşitsizliği kronikleşmiş, üstüne barut ve kan kokusu çökmüş, kendi aralarındaki  anlaşmazlıkları kökleşmiş, demokrasinin ve insan haklarının, evrensel kuralların  uzağında bir İslam dünyası gerçeği duruyor önümüzde. Yurtlarından ayrılmak  zorunda kalan milyonlarca Müslüman, demokratik ülkelerde yeni bir gelecek  kurmanın peşinde, ülkelerinde kalmayı seçenler, yıllardır huzur içinde bir bayram  kutlayamamış olmanın hüznünü yaşıyor."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:52
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Kurban bayramı

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