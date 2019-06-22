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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'Çaylak' muamelesi

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kampanyasında Muharrem İnce'yi "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı" sözleriyle 'Çaylak' olarak tanıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de partisinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na aynı muameleyi yaptı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "Siyasette yeni bir isim" dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:03
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'Çaylak' muamelesi

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, bu kez de partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 'Çaylak' muamelesi yaparak "Siyasette yeni bir isim" ifadelerini kullandı.

"Siyasette yeni bir isim"

Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nu tanıttı. CHP'nin İstanbul adayına 'Çaylak' muamelesi yapan Kılıçdaroğlu, "Binali Bey'e bakınca ben geçmişi hatırlıyorum, Ekrem Bey'e bakınca ufku ve geleceği görüyorum. Genç, dinamik birisi, siyasette yeni bir isim, yeni, parlak bir genç, yerel yönetimlerde başarılara imza atmış, kent kültürünü içselleştirmiş bir genç." dedi.

"Muharrem İnce'ye de aynısını yapmıştı"

CHP Genel Başkanı, 24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye de 'Çaylak' muamelesi yapmıştı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını açıkladığı konuşmasında “Öğretmen toplumun aydınıdır, elinde meşale ile toplumu aydınlatan kişidir. Öğretmen bilge bir kişidir. Bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:03
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Muharrem İnce
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 40 dk önce
    Amerika’nın Türkiye’nin doğusundaki planları gereği Gandiye ihtiyacı var şimdilik kimse değiştiremez oNu...
  • Geçmişini tanımayanın geleceğinisiyonist ve haçlı zihniyetleri yazar !Geçmişini tanımayanın geleceğinisiyonist ve haçlı zihniyetleri yazar !42 dk önce
    "Binali Bey'e bakınca ben geçmişi hatırlıyorum, Ekrem Bey'e bakınca ufku ve geleceği görüyorum" ))) ulen Hitlerin propaganda makinesi Goebbels bile bu kadarını yapamamıştır.....doğrudur Binali bey bana da geçmişi hatırlatıyor....doğruluğu....dürüstlüğü...ahlakı....hoşgörüyü....çalışkanlığı....vatan ve millet sevdasını ......hani Chp zihniyetinin YOK ETTİĞİ MİLLİ ve YERLİ değerlerimizi hatırlatıyor....çünkü geçmişini tanımayanın geleceğin siyonist ve haçlı zihniyetleri planlar !.....tamda böyle bir Chp adayı ile karşı karşıya değilmiyiz!?...DOĞRULUK SIFIR... HER AĞZINI AÇIŞI YENİ BİR YALAN....AHLAK ı "basit".....HOŞGÖRÜ yerine HAKARET KÜFÜR TOKAT.....al sana CeHaPe nin pardon Abd Ab fetö İp Hdpkk nın gelecek planı.!!!
  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    Yalana yalan katan, 7/24 yalan söyleyen, yalanlara taklalar attıran, abuda kaldıran, birbirine çarptıran, ben hayatta asla yalan konuşmam derken bile yalan söyleyen, yalan konusunda uzmanlaşmış ve yalan konuşma konusunda gelecek vaad eden ve lideri ile bu konuda kafa kafaya yarışan bizans ittifakının aparatı beton ekrem'in hayallerinin bitmesine yalnız 1 ( bir ) gün kaldı.
  • adnanadnan1 sa önce
    Gel bakalım Ekrem.
  • komünistkomünist1 sa önce
    hayırdır imamoğlu 40 yıllık siyasetçi de biz uzayda mı yaşıyoruz
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Yalancı, Sahtekar, Hakaretçi, İki Yūzlū Sahte İmamoğlu. 23Haziran da, Kaybedecek. Hiç Şüphesiz ki. Bu Sefer Oyları Çalamayacaksınız. Hiç Şüphesiz ki. Şerefsizler.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • sukrusukru1 sa önce
    İmamoğlu terminatör filmindeki kötü karakterli sıvı metâlden yapılmış robot gibi.K.K.nın elinede temas etmiş,kısa süre sonra onu yok Edip onun kalıbına girme ihtimali yüksek.
  • Baykal ı yedi sarıgül ü yedi ince yi yedi ekremide yerBaykal ı yedi sarıgül ü yedi ince yi yedi ekremide yer1 sa önce
    Bir gün fetö tv izlerken kılıçdaroğlu çıkmış. Alaycı bir şekilde gülmüş sormuşlar niye güldün bu çilingiroğlu her kapıyı açar demiş....!!!!
  • Aşağılayan Aşağılayan 1 sa önce
    Ya birakin bu lise ergeni agizlari. Secimi kazaniyor herif, yapacak bir seyiniz var mi yok mu, onu söyle.

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