Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'Çaylak' muamelesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, bu kez de partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 'Çaylak' muamelesi yaparak "Siyasette yeni bir isim" ifadelerini kullandı.

"Siyasette yeni bir isim"

Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nu tanıttı. CHP'nin İstanbul adayına 'Çaylak' muamelesi yapan Kılıçdaroğlu, "Binali Bey'e bakınca ben geçmişi hatırlıyorum, Ekrem Bey'e bakınca ufku ve geleceği görüyorum. Genç, dinamik birisi, siyasette yeni bir isim, yeni, parlak bir genç, yerel yönetimlerde başarılara imza atmış, kent kültürünü içselleştirmiş bir genç." dedi.

"Muharrem İnce'ye de aynısını yapmıştı"

CHP Genel Başkanı, 24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye de 'Çaylak' muamelesi yapmıştı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını açıkladığı konuşmasında “Öğretmen toplumun aydınıdır, elinde meşale ile toplumu aydınlatan kişidir. Öğretmen bilge bir kişidir. Bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" ifadelerini kullanmıştı.