Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 90'dan gol

"Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu 'ertelememesi' halinde, geçtiğimiz gün grup kürsüsünden açıkça 'Çekilin önümden' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hışmına uğrayacağını yazmıştım" hatırlatmasında bulunan Melih Altınok, İmamoğlu'nun Rize'deki mitingine düşük katılımda CHP teşkilatının da rolü olduğunu belirtti. "Bir yazı da mı yazamazdınız teşkilatlara, 'Ziyarete farklı anlamlar yüklemeden, abartmadan Ekrem Bey'i yalnız bırakmayalım' falan diye" ifadelerini kullanan Altınok, "Ekrem Bey'e acımadınız bari partinizin gazetecilerine acısaydınız... Baksanıza, İmamoğlu'nun kentte toplayabildiği kitleyi kalabalık göstermek için olmadık açılardan fotoğraflar çekmek zorunda kaldı biçareler dün" dedi. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu "ertelememesi" halinde, geçtiğimiz gün grup kürsüsünden açıkça "Çekilin önümden" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hışmına uğrayacağını yazmıştım.

Zira Kemal Bey'in CHP'nin iktidarı için nasıl ustalıkla ayak kaydırdığı, hedefini hata yapmaya sürükleyip tasfiye ettiği herkesçe malum.

Ne var ki CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Buna farklı anlamlar yüklemek, abartmak doğru olmaz. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben, bu ziyaretlerle ilgili bilgilendirildim. Ben bilgilendirildiğime göre Genel Başkanımızın da mutlaka bilgisi vardır. Memleketine gitmesin mi? Bayramlaşmasın mı?" diye soruyor.

Bayramlaşsın tabii Seyit Bey...

Biliyorsunuz, Suriyeliler dışında kimsenin memleketinde bayramlaşmasına bir şey denildiği yok zaten... Arzu ettiğiniz gibi.

Ne var ki hiç olmazsa Rize CHP teşkilatını gönderseydiniz belediye başkanınızın bayramlaşmasına.

Bir yazı da mı yazamazdınız teşkilatlara, "Ziyarete farklı anlamlar yüklemeden, abartmadan Ekrem Bey'i yalnız bırakmayalım" falan diye...

Ekrem Bey'e acımadınız bari partinizin gazetecilerine acısaydınız...

Baksanıza, İmamoğlu'nun kentte toplayabildiği kitleyi kalabalık göstermek için olmadık açılardan fotoğraflar çekmek zorunda kaldı biçareler dün...

Bayram günü reva mıdır?"