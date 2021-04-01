Kılıçdaroğlu'ndan halka hakaret eden Sözcü'de demokrasi masalı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün solak Sözcü gazetesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıllarda seçim döneminde attığı “Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız” manşetiyle millete hakaret eden Sözcü’de demokrasi narası atan Kılıçdaroğlu, parti olarak ülkeye demokrasiyi getireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu "Çalışıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Demokrasiyi getireceğiz kararlıyız. Herkesin özlediği kaybolan demokrasiyi getireceğiz. Demokrasi geldiğinde rahat bir çözüm ortamına kavuşuyorsunuz. Yani insanlar düşüncelerini söylüyorlar, artısını eksisini görüyorsunuz, işi ehline teslim ediyorsunuz. Sonra onlar kendi, belli bir zincir içerisinde çözülmüş oluyor. Bazı sorunların çözümü zor; özellikle ekonomik sorunlar o biraz zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

Kaset kumpasıyla CHP’nin başına gelen Kılıçdaroğlu’nun, millete ‘beyinsiz’ diyerek hakaret eden Sözcü’de demokrasiden söz etmesi ‘komik’ karşılandı.