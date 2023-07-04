Kılıçdaroğlu'ndan günün fıkrası! 'CHP hiçbir zaman tek adam partisi olmamıştır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "CHP hiçbir zaman tek adam partisi olmamıştır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada, "CHP hiçbir zaman tek adam partisi olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"CHP hiçbir zaman tek adam partisi olmamıştır. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten beri CHP bir kadro partisi olmuştur. Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Ama bu hareket her zaman ve her zaman ezilenlerin, sesi duyulmayanların, adalete susayanların yanında olmuştur. CHP zulme karşı milyonları kucaklayan çoğulcu bir duvardır. Cumhuriyetimizin temellerinde CHP'nin kadrolarının imzası vardır. CHP'nin tüm kadroları dünden bugüne siyasi ikballerinin peşinde koşmamıştır."

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