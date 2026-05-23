Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi

Tarihsel süreçte liderlerin parti yapısıyla yaşadığı zorluklara değinen Tuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de kendi döneminde CHP ile başa çıkmakta zorlandığını ve bu sebeple Fethi Okyar'a Serbest Fırka'yı kurdurduğunu hatırlattı. Ünlü tarihçi merhum Prof. Dr. Kemal Karpat'ın tespitlerine atıfta bulunan yazar, İsmet İnönü ve ekibinin partide kurduğu hakimiyetin Atatürk'ü hayatının son dönemlerinde yalnızlaştırdığını ifade etti.

Yazar ayrıca, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in de parti içi dengelerden dolayı sıkıntılar yaşadığını ve en nihayetinde kendi partisini kurmak durumunda kaldığını belirtti.

Güncel siyasi gelişmeler ve iddialar

Yazısında CHP'nin günümüzdeki yönetim anlayışına da değinen Tuna, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından göreve gelen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dönemini değerlendirdi.

Bu süreçte kamuoyuna yansıyan para kuleleri, delege tartışmaları ve çeşitli finansal iddiaların partiyi ciddi anlamda yıprattığını savunan yazar, son dönemde yaşanan hukuki gelişmeleri ve mahkeme kararlarını parti için adeta bir "arınma neşteri" olarak yorumladı. Tuna, Kılıçdaroğlu'nun partiyi bu tür iddialardan temizleme yönündeki söylemlerinin de bu tablodan kaynaklandığını dile getirdi.

AK Parti cephesinden stratejik bakış

Salih Tuna, yazısının son bölümünde AK Parti'nin CHP içindeki bu tartışmalara yaklaşımını stratejik bir boyutta analiz etti. İktidar partisinin, yaşanan tartışmalar gölgesinde mevcut CHP yönetimine karşı önemli bir üstünlük sağladığını belirten Tuna, Kılıçdaroğlu'nun partiyi bu olumsuz imaj ve bagajlardan kurtarmasının aslında AK Parti'nin siyasi menfaatlerine uymayabileceğini ifade etti. Yazar, köşesini esprili bir dille sonlandırarak, AK Parti'nin yerinde olsa CHP içindeki mevcut tablonun devam etmesi adına kararlara itiraz edeceğini dile getirdi.