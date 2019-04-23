Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: YSK'nın kararları doğru Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK'lılar hakkında verdiği kararı değerlendirdi.

YSK'nın KHK'lılar hakkında verdiği kararı değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lılar daha önce oy kullanmıştı karar doğru" açıklamasında bulundu.

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