Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıktığı tüm seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim hakkındaki açıklamalarını yineledi.

24 Haziran 2018 yılında yapılan seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin dahi yaşanılan hezimetlere dayanamayarak "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözleriyle tepki gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın erken seçimde yenileceği için seçimi istemeyeceğini iddia etti.

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Kimsenin erken seçim istediği yok ki... Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok. Erken seçimi hayata geçirecek olan Erdoğan." dedi.

"Seçime zorunlu kılacak olan Bahçeli"

Millet İttifakı ile birbirine taban tabana zıt olan partileri bir arada tutmaya çalışan ve her geçen gün ittifakı çatırdayan Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı üyeleri olan AK Parti ile MHP arasını bozmaya çalışarak çirkin ifadeler kullandı.

Erken seçimin ancak Erdoğan'ın istemesiyle olabileceğini savunan CHP lideri, "Onu erken seçime zorunlu kılacak olan ikinci kişinin adı da Bahçeli. Yani Bahçeli, ‘Kusura bakma, sen memleketi felakete sürükledin, ben destek vermekten vazgeçiyorum’ derse, zorunlu olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok" diye konuştu.

Daha iki şehir yönetemeyen CHP'nin başındaki zâtın, tüm ülkeyi idare eden Erdoğan'a bu sözlerle yüklenmesi de trajikomik bir durum olarak kayıtlara geçti.