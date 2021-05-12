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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan "diktatörlük" sözü! "Bir hafta içinde..."
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan "diktatörlük" sözü! "Bir hafta içinde..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle suçladığı gelişme üzerinden seçim vaadinde bulunarak çelişkili açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:06:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 10. yıldönümünde, CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi.  Kılıçdaroğlu, "Söyleyin, Kılıçdaroğlu dedi ki, ‘dostlarımızla beraber kurduğumuz CHP iktidarında ilk bir haftada yapacağımız 8 temel konu var. Bunlardan 8’incisi ilk bir haftada meşhur İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız. İlk bir haftada..." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözleşme feshedildiği zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, diktatörlük suçlamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir sabah kalktık bu parlamentodan oy birliğiyle çıkan, kendisinin de imzaladığı bir sözleşmeyi ben feshettim diyor. Kime danıştın, kime sordun" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a diktatör suçlamasında bulunduğu halde, kendisi kimseye sormadan sözleşmeyi geri getireceğini söyleyerek her zamanki gibi çelişkili konuştu.

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Yorumlar

1905

sanamı soracaktık eyy kılıçdaroğlu  
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Demir

SAADETLİLER sevinsin
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