Kılıçdaroğlu’ndan bir yalan vaat daha! Var olan projeye çöküp seçmenini aptal yerine koydu

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde AK Parti birçok proje için çalışmaları sürdürürken, HDP destekli 7’li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise projelere çökmeye devam ediyor.

İNŞASI DEVAM EDEN PROJEYİ VADETTİ

Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız.” dedi.

PROJENİN DEĞERİ 20 MİLYAR DOLAR

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan vaat ettiği projenin yapımının devam ettiği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlerde 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli olduğu açıklanmıştı.

Buna göre tesisin yapılacağı bölgenin yıllar önceden Özel Endüstri Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

DOĞAL GAZ VE PETROL KEŞİFLERİYLE CARİ AÇIK DÜŞECEK

Bilindiği gibi Türkiye’nin doğal gaz ve petrol keşifleriyle cari açığı düşecek. Bu nedenle çökeceği vaatleri buna göre şekillendiren Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek ne kadar proje varsa peşine takıldı.

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ÇALINTI ÇIKTI

19 Ocak 2023’te tarihinde AA’da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

“SASA Polyester’in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

SASA’dan yapılan açıklamaya göre, son olarak, Yumurtalık’ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

Daha önce 11,8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi.”