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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan bir tehdit daha! Borsayı hedef aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan bir tehdit daha! Borsayı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir rekor üstüne rekor kıran borsa ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve borsa yönetimini açıkça hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 22:50:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan bir tehdit daha! Borsayı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir rekor üstüne rekor kıran borsa ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve borsa yönetimini açıkça hedef gösterdi.

Kılıçdaroğlu tehdit siyasetine bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve borsa yönetimini açıkça hedef gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra “emir geldi, yaptım” demek yok. Benden söylemesi. Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum." şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Borsadan rekor üstüne rekor

BIST 100 endeksi, ekimde yüzde 25,1 yükselerek Aralık 2003'ten bu yana en güçlü aylık performansını sergiledi. Kasım başından bu yana da yüzde 12 değer kazandı.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 140 yükselen BIST 100 endeksi, dolar bazlı yüzde 73 getiriyle yatırımcısının yüzünü güldürdü.

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