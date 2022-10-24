Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan açıklama! Başörtüsü yasağını kendisi kaldırmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü yasağının CHP tarafından kaldırıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, iddiasını katıldığı bir televizyon programında dillendirdi. "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık, diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir, üniversitelerde" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Özcan'ı aradım kaldırın dedim

"Yusuf Ziya Özcan o dönem YÖK Başkanı'ydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversitelere kız öğrenci alınmıyor. Yusuf Ziya Özcan'a dedim ki 'Niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz?'. 'Siz karşısınız' dedi. 'Hayır biz karşı değiliz' dedim. 'O zaman ben yarın sabah alıyorum' dedi. Alın, niye almıyorsunuz. Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini. Bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım."

Suç duyurusunda bulunmuştu

Kılıçdaroğlu, 2010'da genel başkan seçildiği döneme ilişkin bu anekdotu paylaşırken, aynı konuda iken CHP grup başkanvekili farklı tutum sergilemişti. Dönemin YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan'ın 24 Şubat 2008'de üniversite rektörlüklerine gönderdiği ve başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını içeren yazısı hakkında Kılıçdaroğlu grup başkanvekili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte unuttuğu o imza

Kılıçdaroğlu ile birlikte diğer CHP'li grup başkanvekilleri Kemal Anadol ile Hakkı Süha Okay'ın da imzasını taşıyan başvuruda dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan görevi kötüye kullanmakla ve tahrikle suçlanmıştı.