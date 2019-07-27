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Kılıçdaroğlu'ndan AYM'nin skandal kararına destek!

Seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili aldığı skandal karara destek verdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:31
Kılıçdaroğlu'ndan AYM'nin skandal kararına destek!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili aldığı skandal karara destek verdiğini açıkladı.

Devlete katil demenin önünü açan skandal karar büyük tepki toparken, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu skandal kararı olumlu karşıladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Karar doğru ama 1 oy farkla alınması demokrasi için kaygı verici" dedi.

Terörle mücadeleye "kıyım" demişlerdi

Terör örgütü PKK, Temmuz 2015'ten sonra Doğu ve Güneydoğu'da kazdığı çukurlar ve tuzakladıkları bombalarla sivil-asker ayrımı yapmadan saldırılar düzenlemiş, 793 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 300'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya yönelik "çukur" adı verilen operasyonlar düzenleyerek bu bölgeleri terörden temizlemişti.

"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla Ocak 2016'da hazırlanan metin, PKK'nın ülke güvenliğini ve birliğini tehlikeye attığı bir dönemde kaleme alınmış ve bin 128 akademisyen bildiriye imza atmıştı. Bildiride, güvenlik güçlerinin, terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele "devlet katliamı" olarak nitelendirilmişti.

Skandal bildiri büyük tepki almıştı

Halkın güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce şehidin verildiği bir dönemde yayımlanan skandal bildiri büyük tepki çekmişti

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:31
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. PKK
  4. Anayasa Mahkemesi

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