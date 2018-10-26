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Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler'in ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ara Güler'in ailesini ziyaret etti.

26 Ekim 2018 Cuma 22:51
Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler'in ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ara Güler'in ailesine yaptığı taziye ziyaretinin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ara Güler'in Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “Kendisini ilk tanıdığımda heyecanlanmıştım. Dünya çapında bir fotoğrafçı, fotoğraflarımı çekmişti. Oldukça güçlü bir espri ve gözlem yeteneği vardı. Kendisini tanımak benim için büyük bir onur. Cenazesine katılamadım. Çünkü yurtdışındaydım. Kendisini halkımızın hemen hemen her kesimi büyük bir huşu içinde sonsuzluğa yolcu etti. Bugün ailesini ziyaret ettim. Onlara başsağlığı dileklerimi ilettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Onunla her zaman onur ve gurur duyacağız. Türk fotoğraf dünyasına kalıcı çok önemli eserler bıraktı. Gelecek kuşaklar için de çok değerli fotoğraflar bunlar" dedi.

Açıklamasının ardından vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu aracına binerek sokaktan ayrıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:51
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. ara güler

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