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Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti’ye oy verenlere skandal sözler!

Seçim öncesi tasarruf vaadinde bulunan fakat israf musluklarını açan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de işçi kıyımlarını görmezden gelen CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren çiftçi ve esnafa skandal sözlerle seslendi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:57

Dün 27. Dönem 3. Yasama yılı başlayan TBMM'de ilk grup toplantısını CHP düzenledi.

Toplantıda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçi ve esnafların durumuyla ilgili skandal açıklamalar yaptı. Kendilerine oy vermeleri gerektiğini söyleyerek, 'Benim kızgınlığım Saray'a değil. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum eden siyasi partiye oy vermenedir' ifadeleriyle AK Parti’ye oy veren seçmenlere seslendi.

"Yunan çiftçileri zengin ediyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde,

"Amerika'dan Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz. Amerikalı, Yunan çiftçileri zengin ediyoruz. Bizim çiftçiler? Sürünsünler. Saray'daki öyle buyuruyor. Ne gerek var bizim çiftçinin kazanmasına. Ekme kardeşim, geçinemezsen geçineme diyor.”

17 yılda öğrenemedin mi?

“Benim kızgınlığım Saray'a değil. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum eden siyasi partiye oy vermenedir. İnsan biraz aklını kullanır. Aynı şey esnafta da var. 'Mahvolduk, kapatıyorum' diyor. Oyu sen verdin, sen iktidara getirdin. Adam birde sana teklifte bulundu. Kapat dükkanı, süpermarket kur. Çünkü seni zengin sanıyor. Bilmiyor esnafın halini, çiftçinin halini. Sen de gidip oy veriyorsun. Zaten amacı seni mahvetmek. 17 yılda bunu öğrenemedin mi? Seni bu hale kim getirdiyse ona göre oy kullanacaksın. Senin hakkını hukukunu savunacak tek parti var: CHP"

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:57
  1. TBMM
  2. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. AK Parti
  4. Şanlıurfa
  5. çiftçi
  6. esnaf

YORUM YAZ

  • Mehmet Mehmet 18 dk önce
    Ulan ......... sen kimsşn lan sana oy verecem 
  • Hasanali koseHasanali kose48 dk önce
    Bizde diyoruzki sizingibin vatan hainlare oyverenler de cehennem partisine oy verenlerin fasik oldugunu soyluyoruz hadi git ordan .........
  • Tata Tonga Tata Tonga 59 dk önce
    Ona zam buna zam...
  • osmanosman59 dk önce
    korkudan meclis tv yayını ortada kesti.
  • Kul HakkıKul Hakkı1 sa önce
    Vay anasını sayın seyirciler..!
  • Mehmet FatihMehmet Fatih1 sa önce
    Ultra vizyon sahibi akit yazarlarının ironi anlayışı.
  • omeromer1 sa önce
    Saniyor derken biraz dogru konustu aslinda...
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Yalan diyenin !

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