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Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye oy veren seçmenlere hakaret! "İnsanlığınızı sorgularım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti seçmenine, partiye oy vermeye devam etmeleri durumunda "insanlıklarını sorgulayacağını" söyleyerek hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:31:00 - 2020-07-16 16:12:07

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partiye karşı konuşurken rasyonel veriler açıklamak yerine hakaret etmekten başka çare bulamıyor.

Eleştirecek konu bulamayınca seçmene dahi çirkin sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, bu haftaki TBMM Grup Toplantısı sırasında da tepki çeken ifadeler kullandı.

“İnsanlığınızı sorgularım”

Kürsüde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Söylediklerimde bir harf yanlış varsa çıkıp bu kürsüden özür dileyeceğim. Ama bir harf yanlışlık yoksa, eğer sen hala gidip çoluğunun çocuğunun rızkını saraya kiralıyorsan ben insanlığını sorgularım arkadaş.” dedi.

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Yorumlar

ULAN  

ALLAH BELANI VERMIS VERECEGI KADAR 
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Mustafa Kumcu

halt etmiş yalan makinası ak partiliyim oyum yıne ak partiye
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