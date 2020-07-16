Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye oy veren seçmenlere hakaret! "İnsanlığınızı sorgularım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partiye karşı konuşurken rasyonel veriler açıklamak yerine hakaret etmekten başka çare bulamıyor.

Eleştirecek konu bulamayınca seçmene dahi çirkin sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, bu haftaki TBMM Grup Toplantısı sırasında da tepki çeken ifadeler kullandı.

“İnsanlığınızı sorgularım”

Kürsüde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Söylediklerimde bir harf yanlış varsa çıkıp bu kürsüden özür dileyeceğim. Ama bir harf yanlışlık yoksa, eğer sen hala gidip çoluğunun çocuğunun rızkını saraya kiralıyorsan ben insanlığını sorgularım arkadaş.” dedi.