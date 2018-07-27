Kılıçdaroğlu'ndan ABD'nin tehdidine ilk yorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Trump ve ekibinin ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları, müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez." dedi.

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