Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla riyakar bir mesaj yayımladı.

KILIÇDAROĞLU ŞANLI DİRENİŞ GÜNÜ KAÇIP FETÖ'CÜLERE ÇANAK TUTTU

15 Temmuz direniş destanının üçüncü gününde çark eden, bu şanlı direnişe 'Kontrollü darbe' diyerek Türkiye'yi işgal planına çanak tutan ve darbe gecesi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçan ve elinde kahvesiyle alçak darbeyi televizyondan izleyen Kılıçdaroğlu daha sonra da 'Adalet' yürüyüşü adı altında tutuklu FETÖ'cü teröristlere destek vermişti.

"15 TEMMUZ BİR DESTANDIR, TÜM SİYASİ PARTİLER DİRENDİ"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminin, vatandaşların ve tüm siyasi partilerin demokrasiye bağlılıkları doğrultusunda kullandıkları "direnme hakkı" sayesinde başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz, yüce Meclisin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. Sokaklarda şehit olma pahasına teröristlere direnen, tanklara karşı koyan vatandaşlarımız, yüce Meclisin çatısı altında toplanarak parlamenter sisteme ve demokrasimize sahip çıkan parlamenterlerimiz, demokrasi kahramanıdırlar." ifadelerine yer verdi.