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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isimden açıklama: Mağdurum

21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, "Haftada iki gün jandarmaya gidip imza atıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Mağdurum" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 10:32
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isimden açıklama: Mağdurum

Ankara'daki şehit cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Osman Sarıgün, "Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Hâlâ bir iddianame hazırlanmadı, şaşkınım" açıklamasında bulundu.

Sözcü gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Osman Sarıgün, şunları söyledi:

"Adalet beni de mağdur etti. Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Ankara'dan bir avukat geldi, imza atma işini kaldıracağını söyledi ama daha kaldırılmadı. 12 Eylül 2019'a kadar imza atacağım söylenmişti. Sürem doldu. Şimdi de 22 Ocak'a kadar imza atma zorunluluğu getirildiği söylendi. Beni daha savcılıktan veya başka bir yerden çağırmadılar. Vallaha bilmiyorum niye çağırmadıklarını. Ben de bu duruma şaşırıyorum.

"Kılıçdaroğlu'nu karşımda gördüm"

Pişmanlığım şöyle. Ben mağdur oldum. Çalışmaya gidemiyorum. Pazartesi-Perşembe günleri imza olunca bir yere çalışmaya gidemiyorum. Alnımın emeğiyle çalışıp yiyen insanım. Kimseden para istemiyorum ama çalışamadığım için de mağdurum. Savcılıkta verdiğim ifadede pişman olduğumu, üzgün olduğumu belirtip özür de dilemiştim. Yalnız ben değil, köyden 58 kişi haftada iki gün imza vermeye gidiyor. Çubuk'un içinde de aynı durumda olanlar var. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için bana kızan da var, kızmayan da var. Bazıları 'Başımıza gelen hep senin yüzünden oldu' diyor. Sohbetlerimizde kimileri de 'Yapmamalıydın' diyor. Aslında başta bana koruma vurdu. Ben de ona vurdum gözlüğünü kırdım. Korumaya bir daha vurmak istedim. O gözlüğünü almak için eğilince 'Eyvahh' dedim. Kılıçdaroğlu'nu karşımda gördüm. O anda iş işten geçti.

"Elini öpmemi söylediler"

Devlet adamı, bir parti lideri. Benim neyime gidip ona vurmak? Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de oyumu CHP adayına vermiştim. Bir kızgınlık anında vurmuş oldum. Kendisine kastım, garezim yok. Ama biz yanlış yaptık. Sizin de elinizden geliyorsa jandarmaya gidip imza verme zorunluluğumun kaldırılması için bana yardımcı olun. Kılıçdaroğlu'na mektup yaz, özür dile, git elini öp diyenler de oldu ama ben gitmiyorum, tedbirli davranıyorum. Belki dedim bu taraf öyle diyor bu taraf böyle diyor, yarın birileri de çıkıp bu işleri parayla mı yaptığımı söylerler. Nitekim bana para teklif eden de oldu. Ama bu kişi AKP'li mi, CHP'li bilmiyorum. Bir daha da gelmemelerini söyledim.

"İnek hırsızı olduğum tamamen uydurma"

İnek hırsızı olduğum tamamen uydurma. İftira atanlara da dava açacağım. Yarın gel, savcılık kağıdını sana da vereyim."

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:32
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Osman Sarıgün

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine14 dk önce
    Amca ! O yumruğu kime verilen desteğe kızdığın için vurdun ? Herkes biliyorda konuşamıyor mu ?
  • Reis Hürdolaş Reis Hürdolaş 53 dk önce
    Dua edelim kurumsal g.vur CHP’yi Allah bu ülkede başımızdan kurtarsın. “ Allahumme necci’na bi rahmetike min kavmi’l- kafirin”Allahım rahmetinle bizi kafir topluluklardan kurtar. Amin
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    kemalı sevmem ama ona yapılan eylem yanlıştır,sonuçda suç onda değil onu sevende,kullanışlı bir piyon olduğu ortada, erdoğan karşıtlığından pirim yapıyor,hiç bir başarı hikayesi yok ama vatandaş gidiyor oy veriyor kemal napsın.kendi bileğinin hakkıylagelmedi ki kendisi gitsin.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu1 sa önce
    Türk Milletinin hayalini gerçekleştiren aziz kardeşim; ellerin dert görmesin yüreğine sağlık. İnek hırsızı olduğuna inanmıyorum ama öküzlere şiddet uyguladığın kesin.
  • cccccc1 sa önce
    Her şey ortada Müslüman Türk milletinin tepkisi iddanameye gerek yok.
  • NİLHANNİLHAN1 sa önce
    HAHAHAH YAKIŞIYOR MU BAHANELER ÜRETMEK DELİKANLILIKTA YAZAR MI YOK KORUMAYA VURDUM YOK YANLIŞLIKLA OLDU DEMEK :)))))))ERTESİ GÜN ELİNİ ÖPTÜRÜP MİLLETE POZ VEREN KİMDİ HİÇ BİR MAHÇUBİYETTE YOKTU YÜZÜNDE BELKİ AKLIN BAŞINA GELİR DİYECEĞİM AMA GEÇ KALDIN BEY AMCA İYİ OLDU SANA

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