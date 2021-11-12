Kılıçdaroğlu'na "Yaptığını her babayiğit yapamaz" övgüsü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramadı. Bay Kemal'in seçime endeksli yaptığı “Muhafazakar dünyayla helalleşme” çıkışını, “Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifade etmesi, devrim mahiyetinde bir düşünce. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sergilediği performans her babayiğidin sergileyebileceği bir performans değil. Bunu baştan söylemek lazım" sözleriyle değerlendiren Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının dindar kesimde karşılık bulduğunu iddia etti. Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Ne kadar bütün kesimleri kapsar ona bir şey diyemem ama bu karşılık buluyor. Bu önemli bir düşünce, önemli bir gelişme bence. Bu itibarın bu şekilde sağlanmasında Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli bir rol oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu görüyor. Gördüğü için de hedefinde sadece Kılıçdaroğlu var.”