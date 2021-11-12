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Siyaset Kılıçdaroğlu'na "Yaptığını her babayiğit yapamaz" övgüsü
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na "Yaptığını her babayiğit yapamaz" övgüsü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramadı. Karamollaoğlu, Bay Kemal için "Sergilediği performans her babayiğidin sergileyebileceği bir performans değil" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:07:00 -
Kılıçdaroğlu'na "Yaptığını her babayiğit yapamaz" övgüsü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramadı. Bay Kemal'in seçime endeksli yaptığı “Muhafazakar dünyayla helalleşme” çıkışını, “Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifade etmesi, devrim mahiyetinde bir düşünce. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sergilediği performans her babayiğidin sergileyebileceği bir performans değil. Bunu baştan söylemek lazım" sözleriyle değerlendiren Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının dindar kesimde karşılık bulduğunu iddia etti. Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Ne kadar bütün kesimleri kapsar ona bir şey diyemem ama bu karşılık buluyor. Bu önemli bir düşünce, önemli bir gelişme bence. Bu itibarın bu şekilde sağlanmasında Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli bir rol oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu görüyor. Gördüğü için de hedefinde sadece Kılıçdaroğlu var.”

 

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Yorumlar

yurdum-45

Al birini vur ötekine. Erbakanın kemiklri sızlıyor. 28 şubat nerde kaldı. Allah kimseyi koltuk için
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Hakan

Sen iyice bunamisşsın emmi kilicdaroglunu CHP seçmeni bile begenmezken sen babayiğit yaptın adamı
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