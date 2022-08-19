  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 'Kılıçdaroğlu'na yalancı şahit yazılan muhafazakârlar!'
Siyaset

'Kılıçdaroğlu'na yalancı şahit yazılan muhafazakârlar!'

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme panayırı ve 'türban' cambazlığını köşesine taşıdı. Tayiz 'Kılıçdaroğlu'na yalancı şahit yazılan muhafazakârlar!' başlıklı köşe yazısında 'Saadet, Gelecek ve DEVA'nın başında bulunan isimler muhafazakâr kesimi aldatmak için işte bu CHP'ye yalancı şahitlik görevini yerine getirmektedirler.' ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 09:41:00 -
'Kılıçdaroğlu'na yalancı şahit yazılan muhafazakârlar!'

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme panayırı ve 'türban' cambazlığını köşesine taşıdı. Tayiz 'Kılıçdaroğlu'na yalancı şahit yazılan muhafazakârlar!' başlıklı köşe yazısında 'Saadet, Gelecek ve DEVA'nın başında bulunan isimler muhafazakâr kesimi aldatmak için işte bu CHP'ye yalancı şahitlik görevini yerine getirmektedirler.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

6'lı masayı kuran ve muhafazakâr çevrelerden de bazı isimleri etrafında toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "başörtülülerle helalleşeceğiz" söylemiyle uzun süredir bir değişim propagandası yapıyor. Kılıçdaroğlu, seçmeni "CHP'nin eski CHP olmadığına" ikna etmeye çalışıyor.

Bunun için türlü numaralar çeken Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yazık ki 6'lı masa etrafında toplanan Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de yalancı şahitlik yapıyor.

Oysa Kılıçdaroğlu'nun "değişim" söyleminin muhafazakâr kesimin gözünü boyamaktan öte bir anlamı yok. Bunu o masa etrafında toplanan bütün liderler biliyor.

Fakat 6'lı masanın olası bir seçim başarısı muhafazakâr kesimi ikna etmekten geçiyor. Erdoğan'ı seçimlerde alt etmenin başka yolu yok; önemli orandaki bir muhafazakâr kesim Erdoğan'a sırtını dönmedikçe CHP ve 6'lı masanın hiçbir seçimi kazanma şansı yok.

Neyse ki Kılıçdaroğlu CHP'sinin değiştiğine dair propaganda tutmuş değil; CHP'nin boyası her geçen gün biraz dökülüyor.

Prof.Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözü ve beraberinde getirdiği tartışmalar, CHP cenahında başörtü düşmanlığının kolay kolay bitmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

"Başörtüsü" düşmanlığı CHP'nin genetiğinde bulunan ideolojik bir açmaz. Taktik siyasi söylemlerle bu ideolojik açmazı aşmaları da mümkün değil.

Değişim köklü adımlarla, sarsıntılarla ve büyük kavgalarla başlar. Ucuz söylemlerle gelen bir devrim, değişim yoktur. Başörtüsü düşmanlığı CHP'nin üç ayağından biridir.

CHP'nin ana omurgası da "başörtülülerle helalleşme" söyleminin muhafazakâr kesimi aldatmaya-kafalamaya dönük bir taktik olduğunun farkında. "Seçimlere kadar ses çıkarmayalım, Erdoğan'ı gönderelim sonrası kolay" yaklaşımı içindeler. Yoksa başörtüsü düşmanlığı zihinlerinin en derininde, olduğu yerde duruyor.

CHP'nin değiştiğine dair herhangi bir emare yoktur. Prof. Üstün Dökmen, o cenahın ileri gelenlerinin katı bir başörtüsü düşmanı olduklarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Saadet, Gelecek ve DEVA'nın başında bulunan isimler muhafazakâr kesimi aldatmak için işte bu CHP'ye yalancı şahitlik görevini yerine getirmektedirler.

Meselenin tek başına bir başörtüsü meselesi olmadığını da burada vurgulamak gerekiyor. CHP "değiştim" propagandasıyla milletin gözünü boyayarak iktidarı ele geçirmeye ve karabasan gibi Türkiye'nin üzerine çökmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu hiçbir konuda samimi değil, ona yalancı şahit yazılanlar da öyle!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reis'in yanındayız

Kurtuluş TAYİZ çok güzel açıklamış, yalancı Şahitleri, deva, gelecek, saadet Nasıl da yaparsınız, hiç mi ALLAH cc korkusu YOK nankörler. Sinsi nankör birde abdullah gül pusuda bekliyor, Kılıçdaroğlu ile bir gece gizlice YATTA buluşan abdullah gül

Deli İbo

Kırk yıllık Kani olurmu yani. Bu CHP'nin kuruluş felsefesi İslam ve Müslüman düşmanlığı üzerine olup, İslamı hırıstiyan dostları ile atıl duruma getirmek. Bu düşünce ve felsefe CHP'de asla vede katta değişmez. Bu sürede İslam ve argümanları ile yapılan tüm eylem vede show sadece göz boyamak, muhafazakarlar ve ümmete şirin görünerek ve bu kesimi kafalamaya yönelik tutum ve davranıştır. İstanbul Belediye Başkanı Eko, seçimlerde cami cami dolaştı İslamın saf muhafazakar kesimini kandırıp oyunu aldı, seçimden sonra anında aslına rucu etti. Gördünüzmü kendisini seçimden sonra bir camide, herif Cuma'yı bile terketti.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23