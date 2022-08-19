Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme panayırı ve 'türban' cambazlığını köşesine taşıdı. Tayiz 'Kılıçdaroğlu'na yalancı şahit yazılan muhafazakârlar!' başlıklı köşe yazısında 'Saadet, Gelecek ve DEVA'nın başında bulunan isimler muhafazakâr kesimi aldatmak için işte bu CHP'ye yalancı şahitlik görevini yerine getirmektedirler.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

6'lı masayı kuran ve muhafazakâr çevrelerden de bazı isimleri etrafında toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "başörtülülerle helalleşeceğiz" söylemiyle uzun süredir bir değişim propagandası yapıyor. Kılıçdaroğlu, seçmeni "CHP'nin eski CHP olmadığına" ikna etmeye çalışıyor.

Bunun için türlü numaralar çeken Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yazık ki 6'lı masa etrafında toplanan Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de yalancı şahitlik yapıyor.

Oysa Kılıçdaroğlu'nun "değişim" söyleminin muhafazakâr kesimin gözünü boyamaktan öte bir anlamı yok. Bunu o masa etrafında toplanan bütün liderler biliyor.

Fakat 6'lı masanın olası bir seçim başarısı muhafazakâr kesimi ikna etmekten geçiyor. Erdoğan'ı seçimlerde alt etmenin başka yolu yok; önemli orandaki bir muhafazakâr kesim Erdoğan'a sırtını dönmedikçe CHP ve 6'lı masanın hiçbir seçimi kazanma şansı yok.

Neyse ki Kılıçdaroğlu CHP'sinin değiştiğine dair propaganda tutmuş değil; CHP'nin boyası her geçen gün biraz dökülüyor.

Prof.Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözü ve beraberinde getirdiği tartışmalar, CHP cenahında başörtü düşmanlığının kolay kolay bitmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

"Başörtüsü" düşmanlığı CHP'nin genetiğinde bulunan ideolojik bir açmaz. Taktik siyasi söylemlerle bu ideolojik açmazı aşmaları da mümkün değil.

Değişim köklü adımlarla, sarsıntılarla ve büyük kavgalarla başlar. Ucuz söylemlerle gelen bir devrim, değişim yoktur. Başörtüsü düşmanlığı CHP'nin üç ayağından biridir.

CHP'nin ana omurgası da "başörtülülerle helalleşme" söyleminin muhafazakâr kesimi aldatmaya-kafalamaya dönük bir taktik olduğunun farkında. "Seçimlere kadar ses çıkarmayalım, Erdoğan'ı gönderelim sonrası kolay" yaklaşımı içindeler. Yoksa başörtüsü düşmanlığı zihinlerinin en derininde, olduğu yerde duruyor.

CHP'nin değiştiğine dair herhangi bir emare yoktur. Prof. Üstün Dökmen, o cenahın ileri gelenlerinin katı bir başörtüsü düşmanı olduklarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Saadet, Gelecek ve DEVA'nın başında bulunan isimler muhafazakâr kesimi aldatmak için işte bu CHP'ye yalancı şahitlik görevini yerine getirmektedirler.

Meselenin tek başına bir başörtüsü meselesi olmadığını da burada vurgulamak gerekiyor. CHP "değiştim" propagandasıyla milletin gözünü boyayarak iktidarı ele geçirmeye ve karabasan gibi Türkiye'nin üzerine çökmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu hiçbir konuda samimi değil, ona yalancı şahit yazılanlar da öyle!